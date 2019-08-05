ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إتصال هاتفي أمس الأحد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صرح عبر مكتبه الإعلامي أمس الأحد أن الرئيس المصري شدد على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

ومن جانبه،أكد الرئيس ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.