الفلبين – أفاد مسؤول محلي فلبيني، بأن أكثر من 30 شخصا لقوا مصرعهم جراء انقلاب ثلاث عبارات في البحر بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأكد المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، أرماند باليلو، أن حصيلة القتلى ارتفعت حتى الآن إلى 31 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين، وتم إنقاذ الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن العبارات الخشبية المنكوبة، حسب وكالة “رويترز”.

وكانت اثنتان من العبارات تقلان 96 راكبا، علاوة على أفراد طاقميهما، فيما كان على متن الثالثة طاقمها فقط المؤلف من خمسة أشخاص تم إنقاذهم جميعا.

ووقع الحادث أمس السبت في المضيق الذي يفصل بين محافظتي إيلويلو وغيماراس.

المصدر: رويترز