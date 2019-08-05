ليبيا – كشف مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب أن حالة من الفوضى والارتباك تضرب صفوف الميليشيات مع اقتراب لحظة تحرير طرابلس.

المحجوب أشار في تصريح لصحيفة “البيان” إلى أن قوات الجيش تعمل حالياً على تشبيك محاور القتال والربط فيما بينها اعتماداً على الإمكانات البشرية واللوجستية الكبيرة التي تمتلكها وذلك تجنباً لترك أي فراغات ميدانية يمكن أن تستغلها المليشيات للاختراق أو الفرار.

وأوضح أن الجيش مستمر في خطة استنزاف المليشيات من خلال سحبها إلى كمائن خارج مناطق العمران ثم الإجهاز عليها سواء عبر القصف الجوي أو المدفعي أو الاشتباكات المباشرة، لافتاً إلى أن مقاتلات سلاح الجو تمكنت من استهداف موقع كامبو النهر جنوب مصراتة والذي تستخدمه الجماعات الإرهابية مقراً.

كما لفت إلى أن الغارة دمرت رتلاً مدججاً بالأسلحة والعصابات الإرهابية في مصراتة وأغلبهم من مليشيات ما يسمى “بكتيبة الفاروق المتطرفة” المرتبطة بتنظيم القاعدة فضلاً عن مسلحين منحدرين من مدينتي درنة والزاوية.

وأردف المحجوب أن الغارة أسفرت عن مقتل الإرهابي فرج محمود شاغري أحد قياديي “مجلس شورى أجدابيا” الإرهابي.