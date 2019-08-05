ليبيا – وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأحد رفقة رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري إلى عاصمة جنوب افريقيا جوهانسبرج للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية المنعقد في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن المستشار صالح سيشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية فيما سيشارك رئيس ديوان مجلس النواب في اجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وأضاف بليحق بأن المؤتمر الإفريقي العاشر يأتي تحت عنوان “إيجاد حلول مستدامة للهجرة القسرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في افريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية”حيث سيناقش اجتماعات رؤساء البرلمانات والامناء العامون عدد من قضايا القارة الأفريقية حول إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب بالإضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الإفريقية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن رئيس مجلس النواب قد عرج خلال كلمته ومشاركته في أعمال المؤتمر على ماتعانيه ليبيا في كافة المستويات امنياً واجتماعياً واقتصادياً جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.