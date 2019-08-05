ليبيا – علق عضو المؤتمر الوطني عبد المنعم اليسير على إعلان حكومة الوفاق عن مشروع “مترو الأنفاق” معتبراً أن مثل هذه المشاريع عبارة عن جرائم ومحاولات سرقة، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين زجوا بوزير الإقتصاد علي العيساوي بالمشهد لتنفيذ عملية اغتيال”عبد الفتاح يونس” وغيرها من المآرب الأخرى.

اليسير أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الإعلان عن هذا المشروع له أهداف عديدة أبرزها سرقة المال المخصص له، لافتاً إلى أنه لو كانت نيتهم في مصلحة البلاد عليهم الخروج من المشهد لترجع البلاد لأمانها وتعود الشركات للعمل.

وتابع قائلاً :” أسألوا أنفسكم من يملك الشركة التي تصنع في الطيارات المسيرة بتركيا ومن يملكها أردوغان و يمتلكون بعض المستشفيات التي يعالجون بها الجرحى وجاء الآن بموضوع النفق وهو نفسه من جاء بالطائرات و وسوس للصلابي وغيره هذ ذات الشلة الفاسدة الإرهابية ونقطة الوصل ما بينهم وبين التجار الاتراك على رأسهم أردوغان وسلب أموال الليبيين”.

ولفت إلى أن العيساوي وغيره من الجهات المعنية يعلمون بأن مشروع الانفاق موجود وتم طرحه مسبقاً حيث دفعت الدولة الليبية أموال به وبدأت بتنفيذه شركة روسيا وصينية، مبيناً أن “محاولة الضحك على الشعب الليبي المقصود منها سرقة مبلغ لا يقل عن 100 مليون إلى 5 مليون عندما يقوموا بفتح هذا المشروع عن طريق الحكومة يصدرون قرار بصرف مبلغ معين لدراسة الجدوى لسرقة 500 مليون وتمويل الجماعات الإرهابية فيها”.

أما عن إحتمالية وجود مشروع خطير يقوم به الإخوان المسلمين للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة وأخونتها وفتح باب فساد واستغلال أموال الليبيين لتمويل الجماعة بيّن أن من يريد الحديث عن الإخوان يفترض منه دراسة تاريخهم وفهمهم ومعرفة متى تغلغلوا في النظام الليبي وأعدادهم وعلاقتهم بالجماعات الأخرى كونها منظومة صعب الحديث عنها لوجود شخصيات عديدة منهم مكلفين بمناصب بالدولة.

وأفاد أن جماعة الإخوان متغلغلة في الدولة الليبية منذ عام 2003 بطريقة ممنهجة، مضيفاً أنه في نهاية القتال الذي وقع عام 2014 قام فتحي باشاغا وباقي من يسمون أنفسهم “كتائب الثوار” بتقاسم النفوذ في طرابلس وإستخدموا شباب مصراته للسيطرة من خلالهم على مناطق في العاصمة علاوة على تقاسم النفوذ مع شباب في الزنتان مع العم أن عائلات هؤلاء الشباب من مصراته والزنتان راضيين كامل الرضى على ما يفعله أبنائهم بحسب تعبيره.

وقال :” جعلوا غنيوة وغيره يسيطرون على أبوسليم بدلاً من المساهمة في عودة المجرمين وذي السوابق للسجون مكنوهم من ذلك وأصبح المواطن تحت سيطرة شخص مجرم تاجر مخدرات يلقي القبض على كل الضباط الشرطة وكل من كان مسؤول عن السجون ودمر معنويات الشرطة والجمارك وإنتهى الأمر بسيطرة المجرمين على مطار معيتيقة وحالة إنفلات أمني كامل”.

اليسير شدد أنهم مدركين من سيطرة جماعة الإخوان على كتائب مصراتة مع العلم أن البعض من شباب مصراتة وغيرهم يتحدثون ضد الإخوان والمقاتلة لكن الحقيقة معروفة لدى الجميع على حد قوله.

وإختتم مداخلته متسائلاً :نسأل الثوار أنتم تعرفون ما حدث في سرت ومن الذي ذهب وأخرج كتيبة صلاح بوحليقة في سرت وسلمها لأنصار الشريعة ؟ أليس باشاغا بنفسه وجماعته ذهبوا وأخرجوا عسكرين نظاميين ليبيين من سرت وسلمهوهم لداعش وكانوا بقدرة قادر يقامون تغلغل داعش وبعدها جاء شباب من مصراته وقدموهم على طبق من ذهب”.