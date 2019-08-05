الصين – تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي، الإثنين، لأدنى مستوى منذ 11 عاما، مدفوعا بالنتائج السلبية إزاء مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بلغ سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، نحو 7.08 يوان/ دولار واحد، عند أدنى مستوى منذ 11 عاما.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعادة ما يعتبر ترامب، تراجع اليوان أمام سلة العملات الأجنبية، أداة تتبعها الصين، لزيادة تنافسية منتجاتها بالنسبة للمستوردين مقابل ذات السلع الأجنبية.

وعقدت واشنطن وبكين الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب وكالة “شينخوا” الصينية.

الأناضول