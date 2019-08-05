باكستان – بعد أيام من الرفض الهندي، أشادت حكومة باكستان بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيام بدور وسيط بين نيودلهي وإسلام آباد، في النزاع بينهما حول إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأحد: “اقترح الرئيس ترامب التوسط في كشمير، والوقت مناسب لفعل ذلك، لأن الوضع يتدهور هناك وعلى طول خط السيطرة (خط التماس بين الطرفين في الإقليم) مع اتخاذ قوات الاحتلال الهندية خطوات عدائية جديدة”.

وحذر خان من أن ذلك يهدد بانفجار واندلاع أزمة إقليمية جديدة.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصاعد التوتر حول الإقليم المتنازع عليه والخاضع للإدارة الهندية، إذ اتهمت نيودلهي في وقت سابق من الأسبوع الجاري القوات الباكستانية بمساعدة مسلحين خططوا لتنفيذ هجمات على الزوار الهندوس في الإقليم، ورفضت إسلام آباد بشدة هذه الاتهامات.

وسبق أن أعلن ترامب الشهر الماضي، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سأله بشأن إمكانية أن يقوم بدور وسيط أو محكم بين نيودلهي وإسلام آباد في نزاع كشمير، ونفت حكومة الهند ذلك.

وأبدى الرئيس الأمريكي الخميس الماضي استعداده للوساطة، مضيفا أن القرار بهذا الشأن يعود إلى مودي وخان.

لكن وزير الخارجية الهندي، سوبراهمايان جايشانكار، رفض مبادرة الرئيس الأمريكي مشددا على أن أي مشاورات بشأن كشمير، إذا كانت مطلوبة، ستجري على أساس ثنائي بين نيودلهي وإسلام آباد حصرا.

وتصاعد التوتر حول كشمير مطلع العام الجاري على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا في الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

المصدر: RT