أبوظبي – هبطت البورصات العربية عدا مسقط، في نهاية تداولات الإثنين، مع تأجج مخاوف المستثمرين بفعل تصاعد الحرب التجارية مجدداً بين أمريكا والصين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي الإمارات، هبطت بورصة دبي بنسبة 2.03 بالمئة إلى 2799 نقطة، مع نزول أسهم “إعمار مولز” بنسبة 4.83 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 3.25 بالمئة.

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.87 بالمئة لتغلق عند 5083 نقطة، مع هبوط أسهم “اتصالات” بنسبة 2.64 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنحو 2.21 بالمئة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.07 بالمئة إلى 8465 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية في قطاع البنوك والبتروكيماويات والاتصالات.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.41 بالمئة إلى 1861 نقطة، مع تراجع أسهم “آفاق للطاقة” بنسبة 2.12 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 1.96 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 1.85 بالمئة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1544 نقطة، مع هبوط سهم “البحرين الإسلامي” بنسبة 4.1 بالمئة، و”مصرف السلام” بنسبة 1.14 بالمئة، و”جي أف اتش” بنسبة 0.82 بالمئة.

وهبطت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.13 بالمئة إلى 13598 نقطة، وسط عمليات بيعية للمؤسسات المحلية والعربية.

وتباينت أداء المؤشرات الكويتية، مع انخفاض المؤشر الرئيس بنحو 0.29 بالمئة إلى 4872 نقطة، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.07 بالمئة إلى 6102 نقطة، فيما صعد المؤشر الأول هامشياً بنحو 0.01 بالمئة إلى 6726 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.22 بالمئة إلى 3788 نقطة، مع صعود أسهم “العمانية للتمويل” بنسبة 2.35 بالمئة، و”البنك الوطني” بنسبة 1.85 بالمئة و”مسقط للتمويل” بنسبة 1.61 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 3788 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 2.03 بالمئة إلى 2799 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.87 بالمئة إلى 5083 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.07 بالمئة إلى 8465 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.41 بالمئة إلى 1861 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.29 بالمئة إلى 4872 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1544 نقطة.

مصر: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 13598 نقطة.