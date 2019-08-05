ليبيا – أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس السبت أن نسبة الجريمة انخفضت في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وتكاد تكون انعدمت بعد تفعيل الخطط الأمنية المحكمة على مدى الأشهر الماضية،لافتا إلى أن الجرائم الجنائية متوقعة الحدوث في التجمعات والأوساط الإنسانية.

بوشناف أعتبر بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة خلال جولة أجراها لتفقد الأمن في بنغازي أنه منذ أن أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حالة النفير العام التي تلزم كل المواطنين للانخراط في عمل وطني لمصلحة الوطن ارتفعت الجرائم وكأن حالة النفير جعلت المعادين يرفعون حالة الاستهداف.

وأوضح وزير الداخلية أن حالة النفير مهمتها تعبئة الناس لتحرير الوطن وبسط السيطرة الأمنية على كل ربوعه ، مشيراً إلى أنه وبمجرد إعلان حالة النفير بدأت عمليات الاستهداف وبدأت الجرائم تحمل رسائل تشويه للمؤسسة العسكرية والأمنية والسلطات الشرعية للبلاد ولاقت صداها لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن جريمة قتل ناشط معروف ينتمي للمؤسسة العسكرية ورميه في البحر واختطاف أشخاص حتى وإن كانت عليهم شبهات ومن ثم قتلهم هي أفعال وجرائم تنسب لأعداء الوطن والجماعات الإرهابية التي فقدت كل ما جنته خلال السنوات السابقة بعد تقهقرها أمام الجيش.

وزير الداخلية بيّن أن ليبيا أريد لها أن تكون منذ العام 2011 أنت تكون حاوية للإرهاب والإرهابيين من كل دول العالم،مؤكداً أن الجيش فوت عليهم الفرصة وانتصر على الإرهاب وطرده شر طردة من كل المناطق التي نزلها إليها وسلمها عقب ذلك لرجال الأمن و الشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة لتأمينها.

وأكد بوشناف رئيس الحكومة المؤقتة يطالب كافة مدراء الأمن برفع وتيرة العمل الأمني ، قائلاً :” حتى لا نطعن أو يقال أننا أهملنا”، لافتا إلى أن معظم الشهداء في غريان كانوا من رجال الدعم المركزي بما يؤكد أن الجيش والشرطة يواجهان الإرهاب ذاته.

كما أشار إلى أن الإرهاب ضرب عواصم مؤمنة وكاملة الاستعداد وضربها في مقتل،لافتا إلى أن الإرهاب يضرب هنا وهناك ليوصل رسالته بعدم استقرار المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة،متعهدا بمواصلة الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية للوصول للحقيقة وأنها لن تهمل شيئا وأنه ليس لديها حصانة لأحد،مشدداً على أن عملها الذي تقوم به لم يتدخل في شؤونه أحد إلا للدعم.

المستشار بوشناف أكد أن بنغازي يتم استهدافها باعتبارها واجهة وأنها من تحرك الأحداث في البلاد،لافتا للصحفيين المرافقين له في الجولة أن القصد من استهداف بنغازي إرسال رسالة للعالم ولسكان طرابلس أن مناطق سيطرة الجيش والحكومة المؤقتة ليست آمنة وهذا ما ينافي الحقيقة تماما وفقا لوصفه.