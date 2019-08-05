ليبيا – أهاب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف خلال جوله في مدينة بنغازي أجراها يوم السبت الماضي لتفقد الأمن فيها، أعضاء مجلس النواب التعجيل بإصدار تعديل قانون الشرطة وذلك لمنح رجل الأمن و الشرطة حقوقه الكاملة.

بوشناف قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إن الحكومة المؤقتة مهتمة جداً بجهاز الشرطة وتبذل قصار جهدها للارتقاء بهذا القطاع، مهيباً بأعضاء في مجلس النواب بضرورة التعجيل في إصدار قانون الشرطة.



وأعرب عن أمله في تحسين وضع رجل الشرطة وحصوله على كافة امتيازاته وتأمينه الطبي التي سيكفلها القانون الجديد، لافتاً إلى حالة رجل الأمن الذي يتعرض لإصابات أثناء تأدية مهامه ومعاناته نتيجة لعدم اعتماد هذا القانون.

وأكد على ثقته في رئيس وأعضاء مجلس النواب بالإسراع في اعتماد القانون ليحصل رجل الشرطة على كافة امتيازاته وحقوقه بما يعزز التزامه بكافة واجباته تجاه الوطن، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أحالت التعديل المطلوب في القانون والتي تتدارك عيوب سن التقاعد والمسؤوليات وغيرها من العيوب المخلة ببعض بنود هذا القانون وليس بجوهره.



كما شدد على أن الامتيازات التي وردت في القانون تكفل كل حقوق رجل الشرطة وكرامته وتجعله قادراً على أداء واجبه دون كلل أو ملل.