واشنطن – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين والديمقراطيين للاتحاد من أجل إنجاز إصلاحات بنظام الهجرة والتحقق من خلفية مشتري السلاح، بعد حادثتين دمويتين شهدتهما بلاده نهاية الأسبوع.

وغرد ترامب على “تويتر” اليوم الاثنين قائلا إنه “لا يمكننا أن نترك الذين قتلوا في “إل باسو” في تكساس و”دايتون” في أوهايو يذهبون سدى​​​.. على الجمهوريين والديمقراطيين الاتحاد والإتيان بـنظام تحقق قوي للسجلات الخاصة بالأشخاص الذين يشترون السلاح، ولربما يدمج ذلك بإصلاحات ملحة لنظام الهجرة”.

وتابع ترامب أنه “يجب أن نأتي بشيء جيد للخروج من هذين الحادثين المأساويين”.

وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار بأحد شوارع “دايتون” في ولاية أوهايو، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل المسلح.

جاء ذلك عقب نحو 12 ساعة من إقدام مسلح على إطلاق النار في أحد متاجر مدينة “إل باسو” بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.

المصدر: RT