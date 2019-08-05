الولايات المتحدة – أرتفعت عقود الذهب الآجلة في تعاملات الإثنين، إلى ذروتها منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، مدعومة بعودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

كذلك، تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع مؤشر الدولار، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، الأربعاء، بربع نقطة مئوية لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2008.

وبحلول الساعة (06:43 تغ)، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.90 بالمئة أو 13 دولارا إلى 1470.5 دولارا للأونصة (الأوقية).

وتحول المستثمرون إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر، تجنبا لأية تصاعد في توترات التجارة بين واشنطن وبكين، تدفع الدولار للهبوط.

وعقدت واشنطن وبكين الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

المصدر : وكالة “شينخوا” الصينية.