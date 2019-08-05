إيطاليا – أعلن نادي كالياري رسميا عن تعاقده مع لاعب الوسط راجا ناينغولان من إنتر ميلان الإيطالي، على شكل إعارة لمدة موسم واحد في سوق الانتقالات الصيف الحالي.

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه الرسمي، اللاعب البالغ 31 عاما، قد انضم للنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم القادم، دون خيار الشراء الإلزامي.

وكان الإنتر قد قرر التخلص من اللاعب بسبب مردوده، بدوره أكد اللاعب أنه أجبر على الرحيل لكنه اختار كالياري وسيعمل على التأكيد بأن إدارة الإنتر أخطأت في قرارها.

وسبق لناينغولان اللعب من قبل بصفوف كالياري، ما بين عامي 2010 – 2014، قبل أن ينضم لروما.

وخاض ناينغولان 36 مباراة بمختلف المسابقات مع الإنتر، أحرز خلالها 7 أهداف، ومنح 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات