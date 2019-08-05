انجلترا – أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم، تعاقده مع المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير من ليستر سيتي، في صفقة قدرت قيمتها بـ80 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.

وقال اليونايتد في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: “يسعد مانشستر يونايتد تأكيد التعاقد مع هاري ماغواير من ليستر سيتي. وقع هاري عقدا لست سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر”.

أما ماغواير (26 عاما) فقال “عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة”.

وأضاف “أنا سعيد لأنني وقعت مع هذا النادي العظيم”، متابعا “من خلال محادثاتي مع المدرب (النرويجي أولي غونار سولسكاير) أنا متحمس للرؤية والمخططات الموضوعة للفريق. من الواضح أن أولي يقوم ببناء فريق للفوز بالألقاب”.

وتفوق الكلفة المقدرة لصفقة ماغواير، الرقم القياسي السابق لانتقال مدافع، والبالغ 75 مليون جنيه إسترليني، دفعها ليفربول لضم الهولندي فيرغيل فان دايك من ساوثهامبتون في يناير 2018.

وكان ماغواير، انضم إلى صفوف ليستر قبل عامين قادما من هال سيتي، وخاض معه 76 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف. كما شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، وساهم باحتلاله المركز الرابع.

المصدر: وكالات