اليابان – أعلنت الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك شرقي روسيا الشهر المقبل.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدا سوغا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين : “في ما يخص منتدى الشرق الاقتصادي المقرر في سبتمبر، فإن رئيس الوزراء آبي سيحضر تلك الفعالية إذا سمحت الظروف”.

وردا على طلب التعليق على مخاوف تدهور العلاقات اليابانية الروسية بسبب زيارة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى المنطقة الجنوبية لجزر الكوريل، التي تدعى طوكيو تبعيتها لها، قال سوغا: “نظرا لوجود مشاكل (في العلاقات الثنائية)، يجب أن يعقد زعيما البلدين لقاء لبحثها وجها لوجه”.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك على شاطئ المحيط الهادئ في الفترة بين 4 و6 سبتمبر المقبل.

وكان آبي قد أعرب الشهر الماضي عن رغبته في التوصل إلى حل للخلاف مع روسيا حول جزر الكوريل قبل انتهاء ولايته عام 2021.

المصدر: وكالات