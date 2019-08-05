ليبيا – دعا عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي جميع السفراء الليبيين في دول العالم للانضمام إلى شرعية الشعب الليبي ومجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.

عبد النبي أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد أن العالم بات يعرف أن الشرعية الحقيقية في البلاد تتمثل في مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة.

يشار إلى أن تصريحات عبد النبي تأتي بعد إنشقاق القائم بأعمال السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى عن خارجية الوفاق وإعلانه الانضواء تحت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.