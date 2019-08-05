انجلترا – سيكون هناك صراعًا من نوع خاص خارج الخطوط بين الثنائي الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” غدًا الأحد، لقاء الدرع الخيرية الإنجليزي (كأس السوبر المحلي) لكرة القدم بين مانشستر سيتي وليفربول.

ولن تكون المواجهة سهلة على كلا المدربين فكلاهما لديه الرغبة والطموح في تحقيق الانتصار والتتويج بأول الألقاب.

وواجه كلوب مانشستر سيتي في 13 لقاء من قبل محققًا الانتصار في سبع مباريات مقابل ثلاث تعادلات ومثلهما هزائم.

فيما جمعته مواجهة استثنائية مع غوارديولا وصلت إلى 16 مواجهة حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات مقابل تعادلين وست هزائم.

أما غوارديولا فقد خاض 8 مباريات أمام ليفربول، حيث نجح في الفوز بمواجهتين مقابل تعادلين وأربع هزائم.

وفيما يتعلق بالمواجهة الاستثنائية له أمام كلوب فقد فاز في 6 مباريات مقابل تعادلين وثمان هزائم.

الأناضول