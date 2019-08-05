الولايات المتحدة – تعرض مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الكوري الجنوبي “دونغ هيون ما” لإصابة خطيرة في عينه اليسرى خلال نزاله أمام الأمريكي سكوت هولتزمان، الذي جمعهما ضمن دورة “UFC on ESPN 5”.

وتلقى الكوري الجنوبي ضربة قوية في عينه اليسرى خلال الجولة الأولى، سقط على إثرها على أرض الحلبة، إضافة إلى لكمات قوية أخرى في نهايتها شكلت ورما كبيرا تحت عينه. وانهال الأمريكي بوابل من اللكمات على منافسه في نهاية الجولة الثانية أيضا، ليصبح حجم الورم مرعبا.

وتوصل الأطباء، بعد الكشف على المقاتل خلال الاستراحة، إلى أنه لا يرى شيئا بعينه اليسرى، فاضطر الحكم لإيقاف النزال والإعلان عن خسارة الكوري بالضربة الفنية القاضية .

وبهذا تعرض “دونغ هيون ما”، البالغ من العمر 30 عاما، لهزيمته الثانية على التوالي والعاشرة، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا، وثلاثة تعادلات.

وفي المقابل، حقق الأمريكي سكوت هولتزمان، البالغ من العمر 36 عاما، انتصاره الثالث عشر، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات