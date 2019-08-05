إسبانيا – تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يثير الشكوك حول علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زميله الجديد في فريق برشلونة، الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان.

والتقطت الكاميرات فيديو لغريزمان، بعد تغييره أثناء مجربات المباراة التي جمعت أمس “البارسا” وأرسنال (1-2)، في بطولة كأس “خوان غامبر” الودية، حيث توجه الدولي الفرنسي إلى دكة بدلاء فريقه، وقبل جلوسه في مكانه، قام بتحية بقية اللاعبين الاحتياطيين والطاقم التقني والفني بضربه بيده على أكفهم، ولكن عندما وصل إلى ميسي، ظهر هذا الأخير وكأنه تجاهل غريزمان بكل حواسه، حيث لم يصافحه، ولم يتحدث معه طيلة الـ15 دقيقة التي ظلا فيها جنبا إلى جنب على الدكة.

وعلق أحد الرواد على الواقعة قائلا: “ميسي تجاهل غريزمان تماما عندما أراد هذا الأخير مصافحته”.

أما ناشط آخر، فقد ذهب أبعد من ذلك حيث كتب: “برشلونة أنفق 100 مليون يورو لضم غريزمان ليحظى بنفس المعاملة التي حظي بها السويدي زلتان إبراهيموفيتش”، في إشارة إلى أن هذا الأخير اضطر إلى الرحيل عن برشلونة بعدما قضى معه موسما واحدا فقط، لعدم انسجامه مع النجم الأرجنتيني، الذي يسود ويحكم داخل أروقة الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت حتى قبل إتمام برشلونة صفقة التعاقد مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أن ميسي بالإضافة لعدد كبير من نجوم برشلونة، يرفضون فكرة التعاقد النجم الفرنسي.

وبحسب تلك التقارير، فإن ميسي ولاعبي برشلونة، لم ينسوا ما فعله غريزمان الصيف الماضي، عندما كان قاب قوسين من الانضمام إلى صفوف “البلوغرانا”، قبل أن يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة، وفضل تمديد عقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

المصدر: “تويتر”