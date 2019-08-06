الولايات المتحدة – انخفضت ثروة أثرياء العالم بنحو 117 مليار دولار في يوم واحد، بالتزامن مع الموجة الهبوطية في أسواق الأسهم العالمية.

وبحسب مؤشر “بلومبرج” لأثرياء العالم، اليوم الثلاثاء، تراجعت ثروات أغنى 500 شخص في العالم بنحو 2.1 بالمائة من القيمة الإجمالية أمس.

وكان مؤشر “داو جونز” سجل أكبر خسائر يومية في 2019 أمس، حيث فقد 760 نقطة وأغلق عند مستوى 25717 نقطة.

وفقد 21 شخص بقائمة “بلومبرج” مليار دولار أو أكثر، حيث تعرضت أسهم الشركات إلى تراجع حاد بالتزامن مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان لجيف بيزوس مالك شركة “أمازون” أكبر نصيب من التراجع، حيث فقد 3.4 مليار دولار، بعد انخفاض سهم شركته بنحو 3.1 بالمائة، لتصل القيمة الإجمالية لثروته عند 110 مليار دولار، لكنه لايزال محتفظ بلقب أغنى شخص على مستوى العالم.

كما أن التراجع في بورصة هونج كونج لايزال يضغط على ثروات أغنياء العالم، حيث هبطت أمس لأدنى مستوى في 6 أشهر، وفقد أبرز 10 أثرياء هناك 19 مليار دولار من ثرواتهم منذ 23 يوليو/تموز الماضي.

ووصلت الآن القيمة الإجمالية لثروات الأفراد في مؤشر “بلومبرج” مستوى 5.4 تريليون دولار، مرتفعة بنحو 11 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

وكالات