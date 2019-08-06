ليبيا – جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس الصادر في 5 يوليو 2019 لا سيما المتعلقة بمناشدة جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

أعضاء مجلس الامن رحبوا في بيان لهم نقلته البعثة الأممية، بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال إحاطته في 29 يوليو 2019 إلى إعلان هدنة بين كافة الاطراف بمناسبة عيد الأضحى.

وأعربوا عن دعمهم الكامل لها حيث يتعين أن تقترن الهدنة هذه باتخاذ تدابير تهدف إلى بناء الثقة بين كافة الأطراف.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للممثل الخاص لأنه لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة إلا عبر الحل السياسي.

ختاماً كررر أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على أهمية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

يشار إلى أن تيار الاسلام السياسي وعلى راسه جماعة الاخوان المسلمين ومفتى المؤتمر العام الصادق الغرياني قد رفضوا إقتراح الهدنة الذي دعا إليه سلامة وطالبوا بطرد المبعوث الأممي من ليبيا ، واتهموه بالانحياز للقوات المسلحة.