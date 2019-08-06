تونس – بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 21 مترشحا، وذلك مع نهاية اليوم الرابع لتقديم الترشحات.

وأودع ستة مترشحين صباح اليوم الاثنين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين لم تشهد الفترة المسائية من نفس اليوم تقديم أي مطلب ترشح جديد لمصالح الهيئة.

والمترشحون الستة هم كل من رضا العابد وعبد الحميد عمّار ورشاد عاشور ولزهر الغزلاني وعمارة سعد اللاوي بن عباس وخالد القلعي، وقدموا أنفسهم بصفتهم “مترشحين مستقلين”.

وقال مصدر في هيئة الانتخابات لمراسل “تاس” اليوم، إن غالبية الطلبات جاءت من مرشحين مستقلين.

وأضاف: “حتى الآن ، لم تعلن القوى السياسية الرئيسية في تونس – حزب النهضة وحركة “نداء تونس”، وكذلك حزب “تحيا تونس”(حزب رئيس الوزراء يوسف الشاهد)”.

ولا يزال الغموض يلف احتمال ترشيح رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في الانتخابات.

ووفقا لصفحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقع Facebook ، من الذين قدموا أوراقهم للترشح، هناك لطفي مرايحي (عام أمين الاتحاد الوطني الجمهوري)، وعبير موسى (رئيس حزب الدستور الحر) ونبيل قروي (صاحب مؤسسة الإعلامية ، ممثل حزب قلب تونس)، ومهدي جمعة (رئيس حزب البديل التونسي ، من 29 يناير 2014) 6 فبراير 2015 كان رئيس حكومة التكنوقراط غير الحزبية في تونس)، ومحمد الهادي منصوري (الأمين العام لحزب العدالة والازدهار الديمقراطي) وغيرهم.

هذا وبدأ تقديم طلبات الترشح في الثاني من الشهر الجاري، وينتهي في التاسع منه. وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية في 17 نوفمبر المقبل، ولكن بسبب وفاة رئيس الدولة، الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

المصدر: تاس