وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن إيرادات القناة زادت بمقدار 300 مليون دولار إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. وفقا لـ”رويترز”.

وقناة السويس هي أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

وتختصر القناة المصرية التي يبلغ طولها 192 كيلومترا، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وكان مميش قد أعلن أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، الجمعة، رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.