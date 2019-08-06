ليبيا – كشف رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا عن آليات صرف وتحويل أموال لشراء الأسلحة التركية لصالح ميليشيات حكومة الوفاق.

الآغا قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الاثنين أن جزءاً من العمليات التي تمت لصالح الحكومة التركية وبغرض شراء أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة دون طيار درون ومدرعات تمت عبر اعتمادين فتحهما مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس.

وبيّن الآغا أن الاعتماد الأول صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح محل لبيع مجوهرات يملكه ليبي في إسطنبول والاعتماد تم فتحه من خلال بنك يوباي روما بإيطاليا بغرض استيراد طائرات درون طيار.

وأشار إلى أن الاعتماد الثاني صدر من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح شركة سياحية في إسطنبول يملكها ليبي من خلال بنك يوباي روما بهدف استيراد أسلحة وذخائر ومضادات للطائرات المسيرة.

رئيس قسم السيولة النقدية لفت إلى أن مصرف ليبيا الخارجي يملك 67% ‎من أسهم بنك يوباي روما،مشيراً إلى أن إدارة المصرف أقالت مسؤولين من البنك لاعتراضهم على فتح هذه الاعتمادات المشبوهة باعتبارها تحايلًا على قرارات مجلس الأمن بخصوص حظر التسلح.