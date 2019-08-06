ليبيا – إدعى العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أن القوات المسلحة قد قصفت مواقع للمدنيين وأن هذا القصف لا يعد الأول من نوعه فقد تعرض المواطنين لقصف وحشي مراراً أمام مرآى المجتمع الدولي الذي يرصد كل الأحداث على حد زعمه.

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قال في تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن المبعوث الأممي الذي بعث ليكون وسيط لحل وإيجاد إتفاق يحاول وضع حلول لمسائل قاموا بوضعها في المشهد الليبي.

وقال “ المنظمة الدولية لها من الوسائل ما تستطيع من خلالها تحديد هوية من يقوم بهذه الأعمال، البعثة منحازة بشكل واضح فعندما تنفذ بعض الأحداث من جهة ما نجدها مسارعة في التنديد والتلويح بعصا العقوبات والتهديد بشتى أنواعه لكن عندما يكون هناك طرف آخر تدين كل الأطراف مرجعة ذلك لعدم تأكدها من الجهة المنفذة”.

وأشار إلى إدانتهم لمزاعم إستهداف المدنيين وعزمهم إتخاذ الإجراءات بحسب ما يخولهم القانون بالتواصل مع الجهات الدولية وإظهار ما وصفها بـ” الجرائم ” مع مطالبة الجهات المدنية بتوثيقها والتوجه للجهات المعنية في المؤسسات القضائية الدولية والمحلية لمحاكمة مرتكبيها حسب زعمه.

كما أوضح أن النواب المقاطعينون والمنشقون المجتمعون بمجمع قاعات ريكسوس في طرابلس قاموا بتشكيل لجنة “الأمن القومي” التي ستقوم بدورها في متابعة ما وصفه بـ”الجرائم” علاوة على لجان أخرى ستكون مهامها الرقابة على الجهات المعنية بتوثيق “الجرائم المرتكبة” وتقديمها للجهات المسؤولة لتأخذ مجراها القانوني المطلوب حسب قوله.