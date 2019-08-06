ليبيا – سلم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عدد من الآليات لإدارة جهاز الأمن الداخلي، مؤكداً على ضرورة تفعيل الجهاز بالصورة المطلوبة لما للجهاز من دور هام في استتباب أمن الوطن والمواطن.

رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني أطلع الثني وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على مهام ودور مكتب مكافحة الإرهاب وقوة التأمين والحماية ومنظومة الأمن القومي التي سيشرع جهاز الأمن الداخلي في تنفيذها.



وتفقد الثني سير أعمال الصيانة الجارية لمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي التابع لرئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة واطلع على نسبة إنجاز أعمال الصيانة التي شارفت على الانتهاء.



وأبدى الارتياح التام للعمل الجاري في هذا المقر الواقع بمدينة بنغازي والذي تم تدميره على أيدي الجماعات الإرهابية أثناء سيطرتها على المدينة، متطرقاً خلال اجتماع عقده بالخصوص لرؤيته في آلية عمل الجهاز صادراً تعليماته بالبدء الفعلي في الخطط المراد تنفيذها.



كما أثنى الثني على كافة الخطط المطروحة مصدراً تعليماته بضرورة ضخ الدماء الجديدة بما يكفل تقوية هذا الجهاز ليكون رافداً هاماً في سير العمل الأمني والمعلوماتي.



وشدد على دور المربعات الأمنية التابعة للفروع ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتسهيل السيطرة الأمنية من خلال التحري وجمع المعلومات والبيانات التي من شأنها تسهيل العمل الأمني.

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