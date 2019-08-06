فلسطين – أفادت حركة السلام الآن، الإسرائيلية، إن السلطات صادقت خلال الأيام الأخيرة على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت “السلام الآن”، في تقرير مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، الجهاز التنفيذي لوزارة الدفاع، صادقت على بناء هذه المخططات.

كما أشارت إلى أن المجلس الإسرائيلي ذاته، صادق على تشريع 3 بؤر استيطانية عشوائية قائمة في الضفة الغربية.

وقالت السلام الآن:” تعد الموافقة على خطط الاستيطان جزءًا من سياسة حكومية كارثية، تهدف إلى منع إمكانية السلام وحل الدولتين، ولضم جزء أو كل الضفة الغربية”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعّدت في السنوات الماضية، من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

الأناضول