الشرطة : إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار في ناد ليلي بمدينة تورونتو الكندية

الشرطة : إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار في ناد ليلي بمدينة تورونتو الكندية

كندا – أكدت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة.

وأشار قائد الشرطة، مارك سوندرز إلى أن أحد الجرحى، بحالة صحية حرجة، موضحا أن هناك إمرأتين من بين المصابين. وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة.

ويشار إلى أن الحادث وقع على الأطراف الشمالية للمدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي).

وحسب معطيات الشرطة، فقد وقع شجار بالقرب من ناد ليلي قبل أن يسمع صوت الطلقات النارية. وتم العثور على حاويات الخراطيش داخل وخارج المبنى.

وأشارت الشرطة إلى أن النادي كان مكتظا بالناس، ولحسن الحظ لم يكن عدد المصابين كبيرا.

وتعمل الشرطة على تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا النار.

المصدر: قناة “سي بي سي”