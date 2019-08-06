العراق.. القبض على خمسة عناصر يعملون بـ”ديوان الجند” في “داعش”

العراق.. القبض على خمسة عناصر يعملون بـ”ديوان الجند” في “داعش”

العراق – أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم “داعش” يعملون بما يسمى “ديوان الجند” خلال عملية أمنية بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال معن في بيان صحفي إن “قوة مشتركة من فوج الطوارئ السابع ومديرية أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقت القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش”.

وأضاف أن “العناصر يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أحدهم كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرتهم في مدينة الموصل”.

وأشار إلى أن “عملية القبض تمت في منطقة كراج الشمال، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

المصدر: RT