ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش العميد خالد المحجوب إن الأسلحة التي كانت تحملها الطائرة التركية لصالح المليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة شملت صواريخ متعددة الأغراض وطائرات مسيرة.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية “اليوم الثلاثاء بأنه تم استهداف 8 أهداف حيوية 3 منها بمدينتي مصراتة والـ5 الأخرى في مرزق جنوب البلاد.

وأشار المحجوب إلى أن الهدف الأهم هو طائرة الشحن من طراز إيل – 76 القادمة من أنقرة وذلك أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية بمدينة مصراتة حيث كانت محملة بالأسلحة والذخائر لصالح المليشيات الإرهابية.

وعن أهداف مرزق، أوضح العميد المحجوب أن القوات الجوية استهدفت 5 مواقع للعصابات التشادية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي المعتدية على المدينة،مؤكدا أن الضربات حققت نجاحات مباشرة وكبيرة.