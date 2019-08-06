ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وذلك للاطمئنان على الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

المستشار بوشناف أطلع الثني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على نتائج الجولة التفتيشية التي أجراها ليل السبت لتفقد الأمن في مدينة بنغازي.

وأوضح وزير الداخلية أن خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط لها لتأمين المدينة ومنع أية خروقات أمنية تحدث بين الفنية والأخرى،مشيراً إلى أنه أصدر العديد من التعليمات خلال الجولة بمعاقبة كافة المقصرين الذين مر عليهم خلال الجولة وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات عبر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وأكد أن هذه الجولات ستتكرر بين الحين والآخر بشكل فجائي لضمان بقاء جميع المشاركين في الخطة على أهبة الاستعداد ورفع درجات الحيطة والحذر.

ومن جهته،ثمن رئيس الحكومة جهود وزارة الداخلية في استتباب الأمن،مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يتوانى عن تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بما يضمن أمن الوطن والمواطن.