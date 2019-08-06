ليبيا – أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أمس الإثنين عن تخريج 1500 جندي جرى تدريبهم بمراكز التدريب العسكري الأساسية وتوزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد.

المسماري لفت بحسب مكتبه الاعلامي إلى أنه تم تخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي وهي مركز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق ومركز تدريب براك الشاطئ ومركز تدريب سبها.

وأشار إلى أنه تم توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد، مبيناً أنه بتخريج هذه الدفعة يتجاوز عدد الجنود الجدد 25000 ألف جندي علاوة على دفعات من الضباط وضباط الصف الجدد.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة أن هذه المجهودات الجبارة في التدريب تأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة.