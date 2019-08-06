فيينا – ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة يوم الثلاثاء في الوقت الذي يشتري فيه متعاملون يراهنون على انخفاض الأسعار مجددا عقودا لجني الأرباح بعد الانخفاضات التي سجلها الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضية بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزلت أسعار برنت أكثر من ثمانية بالمئة في الجلسات الثلاث مقارنة مع مستوى إغلاقها في 31 يوليو تموز، مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات الصينية، وإقدام الصين على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الواردات الزراعية الأمريكية.

وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني يوم الاثنين عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار برنت ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الاثنين إذ أن المتعاملين يشعرون بالقلق من أن استمرار التوترات التجارية بين أكبر دولتين تقومان بشراء النفط في العالم سيؤثر سلبا على الطلب، مما يساهم في تحفيز عمليات تغطية لمراكز مدينة يوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير كانون الثاني.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 55.25 دولار للبرميل.

وكالات