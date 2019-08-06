فلسطين – قررت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار في اجتماعها الدوري امس أن تقتصر فعاليات المسيرات الأسبوع المقبل على أداء صلاة عيد الأضحى في مخيمي ملكة والعودة.

وذكرت الهيئة في بيان أنها قررت “استثناء يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري، من أي فعاليات، وذلك للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك”.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن “يوم الجمعة المصادف 16 من شهر أغسطس الجاري والذي يلي العيد المبارك سيكون بعنوان (جمعة الشباب الفلسطيني)”.

وجذبت مسيرات العودة الفلسطينية انتباه العالم، والتي انطلقت للمرة الأولى قرب حدود غزة في مارس من العام الماضي، وتواصلت على مدار عام كامل ولا سيما أيام الجمعة.

ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عقد، وحق العودة للاجئين الذين طردوا أو غادروا ديارهم إثر نكبة 1948.

وبلغت المواجهات بين المشاركين والجيش الإسرائيلي ذروتها في مايو الماضي، عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وسقط يومها 62 مواطنا فلسطينيا على الأقل برصاص إسرائيلي وأصيب المئات.

المصدر: معا