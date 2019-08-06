ليبيا – شبّه عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة ما يحدث الآن للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إشارة إلى تقارب المشهد في كلا البلدين.

بعيرة أوضح في حديث لقناة” 218NEWS” عبر برنامج “LIVE” الذي بث أمس الاثنين أن سلامة ارتكب بعض الأخطاء منذ دخوله إلى ليبيا منها أنه حاول إرضاء جميع الأطراف وإرضاء الجميع غاية لا تدرك.

وأشار إلى أن الخطأ الرئيس الذي وقع فيه سلامة هو إهماله مجلس النواب إضافة إلى أن إحاطته الأخيرة التي أثارت ردود فعل سلبية في ليبيا خاصة في المنطقة الغربية الأمر الذي نتج عنه إغلاق أجواء مطار زوارة أمام البعثة الأممية.

عضو مجلس النواب بيّن أن وضع سلامة خطر للغاية وقد لا يستطيع إنجاز مهامه طالما هناك عداء له من أحد الأطراف.