ليبيا – أعلنت القيادة العامة استهدافها طائرة شحن عسكرية من طراز ” إل يوشن ” في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها ذخائر وأسلحة لدعم ” المليشيات الإرهابية ” .

وقالت القيادة في بيان تلقته منها المرصد أن الاستهداف تم بصاروخ واحد فقط وبدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الانساني .

وأكد البيان أن التقييم النهائي للقصف إنتهى لتدمير الطائرة دون إي أضرار جانبية في المباني والاليات والافراد وحذرت القيادة العامة دولاً أجنبية لم تسمها من دعم ” المليشيات ” بالاسلحة والذخائر والمعدات .

ولم يصدر عن حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي أو حتى عن الجانب التركي أي تعليق ، سوى أن لواء الصمود بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي قد تعهد على لسان الناطق باسمه بـ ” برد قاسٍ ” .

من جانبها قالت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ان طائرات سلاح الجو الليبي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراته العسكري وتم تدميرها بالكامل .

وأكد اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية في تصريح لـ المرصد بوقت مبكر من صباح الثلاثاء إستهداف محطتي رادار B 12 و B14 للدفاع الجوي .

وختم المنفور قائلاً : ” بهذة المناسبة تنبة الغرفة المدنيين والاجانب بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية الارهابية لانها ستكون أهدافا للسلاح الجوي الليبي ” .

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المرصد – متابعات