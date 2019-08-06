ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن موعد سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في تايلاند ما بين 8 و26 يناير/ كانون الثاني 2020، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ستجري بالعاصمة بانكوك يوم 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وستوزع المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وزع المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات، بالاعتماد على نتائجها في البطولة الأخيرة التي أقيمت في الصين، وكذلك على التصفيات التأهيلية، واضعا منتخب تايلاند (البلد المضيف في المستوى الأول) وذلك وفق ما يلي:

المستوى (1): تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، قطر.

المستوى (2): كوريا الجنوبية، العراق، اليابان، كوريا الديمقراطية.

المستوى (3): الصين، أستراليا، الأردن، السعودية.

المستوى (4): سورية، ايران، الإمارات، البحرين.

وكالات