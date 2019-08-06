تراجع طفيف في عقود الذهب مع بقائها قرب ذروتها في 6 سنوات

تراجع طفيف في عقود الذهب مع بقائها قرب ذروتها في 6 سنوات

الولايات المتحدة – تراجعت عقود الذهب الآجلة قليلا، في تعاملات الثلاثاء، مع بقائها قرب ذروتها في 6 سنوات، مستمدة دعمها خلال الأيام الماضية من توترات التجارة وخفض أسعار الفائدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة ممثلة بالذهب والصناديق المقومة بها، هربا من صناديق عالية المخاطر وسريعة التأثر بالتوترات التجارية.

وبحلول الساعة (07:40 تغ)، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.36 بالمئة أو 5.24 دولارات، إلى 1471.25 دولارا للأونصة (الأوقية).

وأسعار الذهب المسجلة اليوم، قريبة من ذروتها في 6 سنوات، وبالتحديد منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، بحسب تتبع الأناضول لبورصة الذهب العالمية.

وتلقت عقود الذهب دعما إضافيا من قرار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 2 – 2.25 بالمئة.

الأناضول