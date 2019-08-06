واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده في وضع “قوي جدا”، وذلك عقب عودة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وذكر ترامب في تغريدة على “تويتر”، أن كميات طائلة من الأموال تغادر الصين وأجزاء أخرى من العالم، لم يحددها، تتدفق إلى الولايات المتحدة، بفضل عوامل الأمان والعائد الاستثماري وأسعار الفائدة.

وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 بالمئة في الربع السابق له، حسب بيانات رسمية.

كما تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتأتي تعليقات ترامب، وسط حرب تجارية شديدة بين الولايات المتحدة والصين، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وأثارت خطة ترامب، رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الإثنين، عندما هبطت العملة الصينية (اليوان) لأدنى مستوى خلال 11 عاما أمام الدولار، مما زاد المخاوف من أن بكين عمدت لذلك لتعزيز صادراتها.

الأناضول