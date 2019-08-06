لولايات المتحدة – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجومين اللذين وقعا في الأيام الأخيرة، بالإرهابيين المروعين، معربا عن إدانته لحركة “تفوق العرق الأبيض” في البلاد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أن “لا مكان للعنصرية والكراهية” في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية ستكافح هذه الظواهر بكل الوسائل.

وأشار ترامب إلى أنه “يتم استغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم الكراهية ضد الناس”، مؤكدا ضرورة وقف تمجيد الكراهية في المجتمع الأمريكي.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك بعض ألعاب الفيديو تدعو للكراهية، قد تكون سببا يدفع لارتكاب هجمات إرهابية ضد المواطنين.

وأكد انفتاحه وجاهزيته “للاستماع لكل الأفكار التي يمكن أن تحسن الواقع وتحارب الكراهية”.

وقد قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار بأحد شوارع “دايتون” في ولاية أوهايو، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل المسلح.

جاء ذلك عقب نحو 12 ساعة من إقدام مسلح على إطلاق النار في أحد متاجر مدينة “إل باسو” بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.

المصدر: وكالات