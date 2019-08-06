ليبيا – كشف مصدر إستخباراتي رفيع عن تفاصيل حول الطائرة الشحن المستهدفة في قاعدة الكلية الجوية مصراتة بوقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مما أدى إلى تديرها وإندلاع النيران فيها مع إنفجارات مصدرها حمولتها التي أكد الجيش الليبي في بيان لاحق بأنها كانت عبارة عن ذخيرة وأسلحة وصواريخ موجهة يستعملها سلاح الجو التركي المسير العامل في ليبيا .

وقال المصدر الذي طلب عدم الإعلان عن هويته أن الطائرة وهي من طراز ” إل يوشن 76 “ غادرت الشق العسكري من مطار ( أنقرة – إيسبونغا ) الدولي نحو وجهتها الأخيرة في قاعدة مصراتة حيث كانت آخر رحلة لها عندما تم إستهدافها بضربة جوية إخترقت منتصف بدنها قرابة الساعة 12:40 دقيقة بعد هبوطها بساعة تقريباً .

وأكد بأن الطائرة لم تُمنح منذ هبوطها أي فرصة لتفريغ حمولتها أو التحرك في المدرج مجدداً للفرار من قاعدة مصراتة نظراً لسيطرة الطائرة المغيرة على الأجواء المحيطة بالقاعدة بشكل علني منذ الساعة 11 مساءً وإنتباه العاملين في الأسفل من أتراك وليبيين وكذلك طاقم الطائرة التي رُكنت قرب ساحة الطيران المدني بهدف التمويه إلى مسألة أن خطراً ما في الأعلى يحدق بهم وبها وبأن الأوان قد فات لتفريغها أو ترحيلها مجدداً .

وأضاف المصدر بأن الطائرة كانت مسجلة و مملوكة لشركة شحن أوكرانية عاملة في تركيا وتتخذ من كل من أنقرة وإسطنبول مقاراً لها ومنطلقاً لعملياتها التشغيلية أما الطائرة فهي مسجلة في أوكرانيا وتحمل علمها وليست هذه المرة الأولى التي تقل فيها شحنات إلى مصراتة حيث سيرت رحلات يومي الأحد والسبت الماضيين ورحلة قبلها في 21 يوليو حيث بدأت عملية رصدها وتتبعها لمعرفة طبيعة عملها وشحناتها منذ ذلك الوقت والتأكد من مدى كونها هدف معادٍ ، وفقاً لذات المصدر

وأكد بأن الشحنات السابقة التي نقلتها هذه الطائرة وطائرة أخرى مملوكة لذات الشركة بحسب معلومات مخابراتية خلال عمليات الرصد والتحري والتتبع والتخابر لم تكن عسكرية كالأسلحة والذخائز فحسب ، بل إن رحلتين على الأقل نقلت معدات ومواد خاصة لبناء مرفق عسكري تركي في الجزء الشرقي من الكلية الجوية مصراتة وذلك على حد قوله .

البحث خلف الطائرة

وبالبحث الذي قامت به صحيفة المرصد يتبين بالفعل بأن طائرة من ذات الطراز ” إل يوشن 76 ” قد غادرت مطار أنقرة على تمام الساعة 8:15 مساءً دقيقة بتوقيت ليبيا وحطت في الكلية الجوية مصراتة تقريبياً على تمام الساعة 11 مساءً وكان رقم ورمز الرحلة هو KTR-7721 .

تسجيل للرحلة الأخيرة لهذه الطائرة من أنقرة إلى مصراتة :

وتحمل الطائرة المستهدفة رمز تسجيل UR-COZ وتبين بالفعل بأنها كانت مملوكة لشركة تستقر في إسطنبول أسمها ALFA AIR قبل أن تنتقل ملكيتها لشركة أوكرانية أخرى تأسست سنة 2017 .

وتسمى هذه الشركة الثانية التي إنتقلت لها ملكية الطائرة SKY AVIA TRANS وبالبحث الذي قامت به صحيفة المرصد تبين بأنها شركة ناشئة تعمل في مجال الشحن الجوي والطيران الخاص ويعود تاريخ تأسيسها وتسجيلها في العاصمة الأوكرانية كييف إلى يوم 20 يناير 2017 .

وبالبحث أكثر يتبين بأنها تحصلت على شهادة بالطيران من الإتحاد الأوروبي بتاريخ 17 يناير 2018 أي بعد عام كامل من تسجيلها وتأسيسها في أوكرانيا الأمر الذي سيضعها موضع الحرج أو ربما في خانة العقوبات لكسرها القرارات الأممية المتعلقة بليبيا بشأن حظر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى البلاد .

رحلتين لم يكتب لهما النجاح ولا النجاة

يتضح من خلال بيانات الطائرة المستهدفة التي تتبعتها صحيفة المرصد قيامها يوم أمس برحلتين من أنقرة إلى مصراتة وكان من اللافت والمثير بأن الرحلة الأولى التي وصلت قبالة أجواء مصراتة على تمام الساعة 3:40 ظهراً لم تتمكن من الهبوط لسبب ما .

تسجيل للرحلة الأولى وهي تناور دون أن تكمل هبوطها التدريجي نحو مصراتة :

ولايبدوا بأن سبب عدم إتمام عملية الهبوط هذه تقنياً حيث تشير بيانات الطيران إلى أن إرتفاعها وسرعتها كانا مستقرين في وضعية هبوط تدريجي بما لايشير لوجود أي خلل كما أنها كانت تحمل نفس رقم الرحلة الثانية ألا وهو TKR-7721 بما يعني أن الرحلة الثانية كانت إستكمالاً للرحلة الأولى .

وتشير بيانات الطيران في الرحلة الأولى بأنها كانت في وضع هبوط تدريجي وإنخفضت حتى إرتفاع 18 ألف قدم بسرعة 388 عقدة قبل أن تقرر عدم إتمام الهبوط وتعاود الإرتفاع إلى إرتفاع 27 ألف قدم بسرعة 463 عقدة ثم إلى إرتفاع 31 ألف قدم بسرعة 478 عقدة .

وتوضح بيانات الرحلة الأولى أيضاً بأن الطائرة ظلت تناور قبالة الساحل لقرابة 30 دقيقة قبل أن تبدأ في العودة أدراجها نحو أنقرة على تمام الساعة 4:16 دقيقة دون هبوط في مصراتة مستخدمة رقم رحلة مختلف وهو TKR-7722 وتصل إلى تركيا على تمام الساعة 5:52 دقيقة بما يثبت أن سبب عدم إتمام الهبوط لم يكن تقنياً وإلا لما قامت بتغيير رقم رحلتها وبعد الوصول بقت في إنقرة حتى 8:15 دقيقة ومنها توجهت كما أشرنا أعلاه في الرحلة الثانية إلى مصراتة مجدداً والتي كانت إستكمالاً للرحلة الأولى وهناك كان مثواها الأخير بذات الحمولة .

تسجيل للطائرة وهي عائدة في الرحلة الأولى إلى أنقرة بعد عدم إتمامها الهبوط في مصراتة :

نمط تخفي ورفض تعليق

في ذات الرحلتين كما هو مبين في الصور والمقاطع أعلاه وخاصة الرحلة الأولى التي تكتمل تتبعت الطائرة نمط إطفاء جهاز التتبع الخاص بها ، في الأولى لم تشغله إطلاقاً منذ إقلاعها من أنقرة وشغلته عند المناورة أمام مصراتة دون هبوط ومن ثم العودة ، أما في الثانية والتي كانت هي الأخيرة فقد شغلت نمط التتبع ثم قامت بإطفائه على تمام الساعة 9:38 دقيقة مساءً أي قبل نصف ساعة تقريباً من الهبوط الأخير .

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بأنها حصلت على شهادة المشغل الخاصة بها وفقًا للقواعد واللوائح الأوروبية وتصف موظفيها بأنهم متخصصون بخبرة واسعة في صناعة الطيران لتقديم أكثر الخدمات كفاءة حتى بات لها مكانة رائدة في سوق النقل الجوي في أوكرانيا كما أنها تنشر صوراً لطائراتها المملوكة لها أو التي تستأجرها من آخرين تتباهى بها بجودة عملها وقدرتها على الهبوط في أي مكان أو ظرف.

وقد أرسلت المرصد صباح اليوم الثلاثاء ثلاثة رسائل إلكترونية إلى هذه الشركة لطلب تعليق حول الموضوع إلا أنها لم ترد على أي طلب ورد لها في أي رسالة من الرسائل المتكررة .

المرصد – خاص