أبوظبي – سجلت 5 بورصات عربية خسائر متفاوتة نهاية تداولات الثلاثاء، بعدما تصاعدت الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

والإثنين، تأججت الحرب التجارية المستمرة منذ عام بين الصين والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن بكين بالتلاعب بعملتها، عقب سماح الصين بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عشرة أعوام.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.84 بالمئة إلى 8394 نقطة، بضغط تراجع أسهم المصارف.

وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت مع هبوط مؤشرها الأول بنسبة 0.3 بالمئة إلى 6706 نقطة، فيما نزل المؤشر العام بنسبة 0.26 بالمئة إلى 6086 نقطة، وهبط المؤشر الرئيس بنحو 0.14 بالمئة إلى 4865 نقطة.

وتراجعت بورصة الأردن مع انخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1859 نقطة، مع هبوط أسهم “بنك الأردن” بنسبة 1.82 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.72 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.16 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2796 نقطة مع تراجع أسهم “إعمار للتطوير” بنسبة 3.12 بالمئة و”داماك” بنسبة 1.56 بالمئة.

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5080 نقطة، مع تراجع سهمي “أبوظبي التجاري” و”أدنوك للتوزيع” و”اتصالات” بنحو 1.51 بالمئة و1.1 بالمئة و0.62 بالمئة على التوالي.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.42 بالمئة إلى 13655 نقطة، بفعل مشتريات المؤسسات المحلية والأفراد بجميع فئاتهم.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.38 بالمئة إلى 3803 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الشرقية للاستثمار” بنسبة 2.67 بالمئة و”العمانية للاتصالات” بنسبة 2.53 بالمئة و”الأسماك العمانية” بنحو 2.47 بالمئة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1545 نقطة مع صعود أسهم “مصرف السلام” بنسبة 2.3 بالمئة و”زين” بنسبة 1.01 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.83 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 13655 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 3803 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1545 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 8394 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 6706 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1859 نقطة.

دبي: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2796 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5080 نقطة.

الأناضول