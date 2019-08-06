انجلترا – أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع لاعب كرة القدم جاري كاهيل بعد استغناء تشيلسي عن خدماته مع نهاية الموسم الماضي.

ووفق بيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “نود الإعلان عن التعاقد مع كاهيل لمدة موسمين، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بذلك”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وفي تصريح لموقع النادي، قال كاهيل “أنا سعيد لوجودي هنا، وأعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي لأكمل مسيرتي في الدوري الإنجليزي، واللعب في فريق جيد يضم بعض اللاعبين الموهوبين”.

وأعلن نادي تشيلسي منذ أسابيع الاستغناء عن قائده الكروي جاري كاهيل وعدم تجديد عقده بعد نهايته.

وانضم كاهيل إلى تشيلسي في يناير/ كانون الثاني 2012 قادما من بولتون، ليستمر مع الفريق لمدة 7 مواسم ونصف الموسم.

وخاض كاهيل (33 عاما) مع تشيلسي 291 مباراة سجل خلالها 25 هدفا.

وساهم كاهيل في فوز تشيلسي بـ8 بطولات في الفترة التي قادها الفريق، حيث فاز بالدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الأوروبي ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس الرابطة.

الأناضول