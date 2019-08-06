فرنسا – أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة “كانال بلس” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يخطط لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو إلى يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات باولو ديبالا.

وأشارت إلى أن تحرك سان جيرمان جاء بعد رفض ديبالا الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال صفقة تبادلية يرتدي من خلال روميلو لوكاكو، قميص يوفنتوس في الموسم الجديد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يرى يوفنتوس أن العرض المالي لسان جيرمان غير جيد، بالنظر إلى قيمة اللاعب الأرجنتيني في الميركاتو الجاري.

يذكر أن باولو ديبالا بات يحصل على مساحة أقل في المشاركة رفقة السيدة العجوز، منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

المصدر : كووورة