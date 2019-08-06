الشيشان – اكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن صندوق “أحمد قاديروف” أنهى ترميم 10 مساجد في مخيمات الروهينغا اللاجئين من ميانمار، واشترى ملابس لألفي طفل هناك.

وكتب رئيس الشيشان، على صفحته على شبكة “فكونتاكتي” الاجتماعية: “يجري تنفيذ العمل على نطاق واسع، لتوفير المساعدة الإنسانية للاجئين من ميانمار في مخيمات على الحدود بنغلاديش. وقام صندوق “أحمد قديروف” بشراء ملابس لألفي طفل من تلاميذ المدارس الدينية، مع توفير 3 آلاف نسخة من القرآن الكريم. كما تم ترميم عشرة مساجد بالكامل، وكذلك تقديم المساعدة المالية لأكثر من 100 إمام يعملون في المخيمات”.

وأكد قديروف، أن الصندوق يقوم كذلك بتوفير وشراء المواد الغذائية ومواد البناء للمحتاجين.

وأشار إلى أن هذا العمل الإنساني هو الأكبر من نوعه في مخيمات اللاجئين الفارين من ميانمار.

وأوضح أن الصندوق اشترى أدوية ومواد طيبة ومعدات لمعالجة الأسنان، للمستوصفات الموجودة في المخيمات.

ويساعد صندوق “أحمد قاديروف” في حل مشاكل توفير المياه حيث تم حفر 50 بئرا وتركيب الخزانات والمضخات مع توفير الطاقة الكهربائية بواسطة الألواح الشمسية.

ومنذ تأسيه قبل 12 عاما، قدم الصندوق، الذي تترأسه السيدة أمينة والدة رمضان قديروف، أكثر من 300 طن من المواد الغذائية و30 طنا من طعام الأطفال الجاف، لسكان الصومال. كما سدد إيجارات سكن في الأردن لـ 167 أسرة لاجئة سورية تعود جذورها إلى منطقة شمال القوقاز.

وتم إرسال أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية، و7500 مجموعة من اللوازم المدرسية و16 ألف لعبة إلى سوريا، بالإضافة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية الأخرى .

المصدر: تاس