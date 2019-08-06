وقالت صحيفة “إكسبريس” إن نيمار يتوق لمغادرة باريس سان جرمان هذا الصيف والعودة إلى برشلونة، بعد عامين من انتقاله القياسي من ملعب كامب نو.

وبالرغم من اهتمام نيمار بالعودة، إلا أن برشلونة لا يبدو عازما على إتمام الصفقة، حيث أشار نائب رئيس النادي، خوردي كاردونير، قبل أيام، أن الصفقة لن تتم هذا الصيف، لكن من الممكن أن تتم “في وقت لاحق”.

ولكن الصحفي الفرنسي المختص بشؤون الانتقالات، جوليين لورين، أشار إلى أن الصفقة من الممكن أن تتم، لأن نيمار متعلق بشكل كامل ببرشلونة.

وقال لورين: “قضية نيمار ستستمر حتى نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، لأن نيمار يريد الانتقال لبرشلونة بشكل واضح”.

وأضاف: “مسؤولو باريس سان جرمان كذلك يريدون أن يتم الانتقال، لأنه أبدى رغبته بترك باريس، لذلك على برشلونة تقديم عرض مناسب إذا ما أرادوا نيمار، وأنا متأكد أنهم يريدوه”.

كما أشار لورين إلى أن “حاشية” نيمار متأكدة من أن انتقاله لبرشلونة سيتم، وأن الموضوع مسألة وقت لا أكثر.

وعانى النجم البرازيلي من الإصابات المتكررة في باريس، مما قلل من تأثيره على بطل فرنسا، وأدى بالعديدين للمطالبة برحيله.