ونشرت وسائل إعلام بلجيكية صورا للوكاكو بالقميص البنفسجي لأندرلخت الذي سيشرف عليه في الموسم المقبل، فنسان كومباني، القائد السابق لمانشستر سيتي، مشيرة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما شارك لليوم الثاني على التوالي في تمارين الفريق الذي نشأ في صفوفه قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي بدءا من العام 2012.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر مقرب من أندرلخت قوله إن المهاجم الدولي شارك في تمرينين مع ناشئي النادي وليس مع الفريق الأول، قبل أن يغادر.

وأوضح: “ليس من المقرر أن يشارك في تمارين إضافية”، مضيفا في الوقت عينه “لكنه من أندرلخت، إذا اتصل يمكنه دائما الحضور”.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن مشاركة لوكاكو الاثنين لم تثر الاستغراب لكونها أتت في يوم إجازة لفريقه، لكن غيابه عن تمارين يونايتد الثلاثاء زاد من علامات الاستفهام حول علاقته بفريقه الحالي.