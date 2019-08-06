بولندا – أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، امس مصرع الدراج البلجيكي بيورغ لامبرخت (22 عامًا) بعد تعرضه لحادث تصادم خلال مشاركته في المرحلة الثالثة لطواف بولندا الدولي.

ووفقًا للصفحة الرسمية للاتحاد الدولي على موقع “فيسبوك”، “يشعر الاتحاد ببالغ الحزن إثر وفاة بيورغ لامبرخت، لقد فقد مجتمع ركوب الدراجات اليوم نجمًا صاعدًا”.

وأضاف “نتقدم بالتعازي الحارة لعائلة بيورغ وأصدقائه وفريق لوتو سودال”.

وكانت اللجنة المنظمة لطواف بولندا قد أشارت أن الدراج تعرض لحادث خلال الطواف باصطدامه بحاجز إسمنتي ونقل للمستشفى بسيارة إسعاف لعدم إمكانية نقله بطائرة وفقًا لحالته وتوفي داخل غرفة الرعاية بالمستشفى.

الأناضول