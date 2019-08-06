مصرف ليبيا المركزي أوضح في منشوره الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أن الضوابط تتطلب من رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا أو المدار.

وقال المصرف في منشوره إنه بالنسبة لأرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصاتهم ستصدر بشأنهم ضوابط لاحقًا.