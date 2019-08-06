ونقل موقع صحيفة “الشروق” المصرية عن مصدر في مديرية أمن الجيزة، قوله إن الحريق الذي شب بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي “لم يصل إلى المدينة”.

وأضاف المصدر أن النيران التهمت عددا من الأشجار البعيد عن المدينة، وتمت السيطرة عليه.

وكان موقع “الشروق” قد نقل عن شهود عيان، قولهم إن حريقا هائلا وقع في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي، مما تسبب في تصاعد الأدخنة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وأضافوا أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى موقع النيران في محاولة للسيطرة عليها، والكشف عن سبب الحادث.